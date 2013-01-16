Влада буде оскаржувати рішення Євросуду про поновлення судді Волкова

Про це УНІАН повідомив Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький.

За його словами, для подання скарги українська сторона має 3 місяці з моменту оголошення ЄСПЛ цього рішення.

У свою чергу джерела у Вищому адміністративному суді України зазначили, що в разі, якщо рішення ЄСПЛ набуде чинності, суд розгляне подання про виконання рішення Європейського суду, відкривши відповідне провадження.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну поновити О.Волкова на посаді судді Верховного суду України.

“(Суд – УНІАН) вирішив, що Україна має забезпечити відновлення заявника на посаді судді Верховного суду якомога швидше”, - написано у пункті 9 рішення Євросуду з прав людини.

Своїм рішенням Євросуд визнав чотири порушення статті 6 Конвенції з прав людини (право на чесне провадження), а також порушення статті 8 (право на повагу до приватного та родинного життя).

Крім того, Європейський суд з прав людини вирішив, що Україна має сплатити О.Волкову 6 тис. євро компенсації моральних збитків та 12 тис. євро – компенсації видатків.

О.Волков був суддею Верховного суду України з червня 2003 року, а з березня 2007 року – очолював Військову палату Верховного суду. У грудні 2007 року він був обраний членом Вищої ради юстиції, однак так і не почав працювати на цій на посаді через відмову голови парламентського комітету з питань судочинства надати йому можливість прийняти присягу.

У грудні 2008 та березні 2009 року двоє членів Вищої ради юстиції дійшли висновку, що О.Волков переглядав рішення судді, який був братом його дружини, із значними процедурними порушеннями. 17 червня 2010 року Верховна Рада України на підставі подання Вищої ради юстиції та рекомендацій Комітету з питань судочинства схвалила рішення про звільнення О.Волкова з посади судді Верховного суду України за порушення присяги.

У своєму рішенні Євросуд з прав людини встановив, зокрема, порушення статті 6 Конвенції у зв’язку з тим, що частина депутатів парламенту України голосувала за інших, відсутніх на момент голосування у залі парламенту.