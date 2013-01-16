Янукович знайшов екс-главі СБУ нове заняття

Президент Віктор Янукович призначив головою Комісії при Президентові України з питань громадянства свого радника Ігоря Калініна.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом В.Янукович звільнив від виконання обов'язків голови Комісії Олену Лукаш, вивівши її також зі складу Комісії при Президентові з питань громадянства.

Як повідомляв УНІАН, В.Янукович 9 січня призначив І.Калініна радником Президента.

До цього І.Калінін очолював Службу безпеки України.