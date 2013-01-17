Тюремники: телефон для Тимошенко не передбачений

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в медичному закладі заявив заступник начальника Управління ДПтСУ в Харківській області Андрій Лапінський.

“Це охоронюваний пост. Це караул. Це територія лікарні. Про який таксофон може йти мова?”, - обурився А.Лапінський. Він зазначив, що таксофон встановлюється в колоніях.

У свою чергу начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков підкреслив, що проведення телефонних розмов ув’язненими, які знаходяться на лікуванні, не передбачене законом.

“Не передбачено на сьогодні діючим законодавством проведення телефонних розмов, знаходячись в лікарні. У порядку виключення такі можливості надавалися, і близько 25 дзвінків вона (Ю.Тимошенко — УНІАН) мала можливість провести”, - сказав І.Колпащіков.

За його словами, у Качанівській виправній колонії таксофон встановлений у черговій частині. За словами начальника колонії, жінки-ув’язнені мають можливість під контролем представника колонії користуватися таксофоном без обмежень.

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Водночас перед цим на брифінгу в ЦКЛ “Укрзалізниці” народний депутат України Андрій Сенченко сказав журналістам, що головний лікар не заперечував проти встановлення таксофону на 9-му поверсі. Депутат додав, що йому відомо, що технічна можливість встановлення цього таксофону у ВАТ “Укртелеком” є.

А.Сенченко заявив, що депутати готові взяти на себе витрати із встановлення таксофону на 9-му поверсі ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові.