Союз захисту пішоходів закликає змінити ситуацію

Як повідомив УНІАН голова Громадської спілки захисту пішоходів Віктор Козоріз, це перша в Україні такого роду організація, і до такого рішення громадських активістів спонукала ситуація з убивством та травмуванням пішоходів на українських дорогах, яка є доволі трагічною.

Уставночі збори організації відбулися 15 січня. Засновниками спілки виступили три громадські організації: Всеукраїнський комітет транспортної безпеки, Товариство учасників руху та громадське об’єднання з розвитку громадянського суспільства «Поступ».

За даними Державної служби статистики, зазначив В.Козоріз, лише протягом 2007-2011 років в Україні під колесами автомобілів загинуло понад 12 тисяч пішоходів (в т.ч. 1234 дитини), поранено - понад 68 тис.

«Але в даному випадку важлива не лише статистика, а й те, як влада на різних рівнях ставиться до пішоходів. Складається враження, що із салонів своїх розкішних автівок вона їх просто не помічає, чиновники не ходять тротуарами і загазованими вулицями», - сказав В.Козоріз.

Він наголосив, що Громадська спілка захисту пішоходів покликана змінити цю ситуацію і для початку розробила Програмну декларацію.

«Ми вважаємо, що чим більше громадських організацій та авторитетних осіб підтримає цю декларацію і приєднається до Громадської спілки «За безпеку пішоходів!», тим краще. Тим швидше ми змусимо владу поважати права пішоходів і створювати для них безпечні та комфортні умови руху. З цією метою в кожній області ми вибрали по 10 найавторитетніших громадських організацій, яким пропонуємо стати нашими партнерами», - сказав В.Козоріз.

За його словами, «всі охочі можуть просто приєднатися до декларації, поставивши під нею свій підпис», стати індивідуальним чи колективним членом ГС «За безпеку пішоходів!», брати участь у публічних заходах, які проводитиме ГС «За безпеку пішоходів!», взяти участь у розробці Програми захисту пішоходів, підтримати фінансово чи матеріально діяльність ГС, повідомити про існування Спілки на своїх інформаційних ресурсах.