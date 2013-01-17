Депутат: проблему кнопкодавів можна вирішити за три секунди

Про це в інтерв'ю радіо “Свобода” заявив народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов.

“Набагато легше було б зменшити час голосування з десяти секунд до трьох. І все – немає ніяких проблем, не потрібно запроваджувати якісь там додаткові датчики, кнопки”, - сказав він. За словами В.Лук’янова, таким чином, у депутатів не було б часу голосувати за когось іншого.

Говорячи про кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, В.Лук'янов наголосив, що в такому випадку за блокування трибуни, за перешкоджання працювати іншим депутатам потрібно запроваджувати довічне ув’язнення. “Але це є більше жартом, ніж я поділяю цю пропозицію. Я вважаю, що не кримінальними погрозами ми повинні один одного примушувати, а потрібно заохочувати, знаходити спільну мову”, - сказав народний депутат.

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Як повідомляв УНІАН, народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України».

Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Криму та місцевих рад.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.