Опозиція пропонує саджати кнопкодавів за грати на 8 років

Законопроектом, текст якого оприлюднено на сайті ВР, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Криму та місцевих рад.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.

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Крім того, пропонується ввести норму, що надання народним депутатом України персональної картки для голосування іншій особі, яка здійснила голосування за допомогою електронної системи на пленарному засіданні Верховної Ради України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.

Також пропонується доповнити статтю 351-2 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевої ради».

Відповідно до доповнень, голосування за допомогою електронної системи депутатом Верховної Ради АРК, депутатом місцевої ради на пленарному засіданні за іншого депутата, карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.

Надання депутатом Верховної Ради Криму, депутатом місцевої ради персональної картки для голосування іншій особі, яка здійснила голосування за допомогою електронної системи на пленарному засіданні, карається позбавленням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.