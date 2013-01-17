Україна пропонує провести молодіжний саміт ОБСЄ в Криму
09:28, 17 січня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара на зустрічі з генсеком організації Ламберто Дзанньєром у Відні запропонував провести в Криму молодіжний саміт держав-учасниць
Кожара і Дзанньєр зустрілися у Відні
Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.
На думку Л.Кожари, саміт стане доброю нагодою продемонструвати увагу та підтримку ОБСЄ молодіжним рухам та ініціативам на просторі Організації.
Міністр на зустрічі з генсеком ОБСЄ привернув також увагу до необхідності продовження реалізації за підтримки ОБСЄ проекту утилізації рідкого ракетного палива типу «меланж», запаси якого залишилися на території України з радянських часів.
Як повідомляв УНІАН, Україна нині головує в ОБСЄ.
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