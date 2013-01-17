Україна пропонує провести молодіжний саміт ОБСЄ в Криму

Про це повідомляє прес-служба українського МЗС.

На думку Л.Кожари, саміт стане доброю нагодою продемонструвати увагу та підтримку ОБСЄ молодіжним рухам та ініціативам на просторі Організації.

Міністр на зустрічі з генсеком ОБСЄ привернув також увагу до необхідності продовження реалізації за підтримки ОБСЄ проекту утилізації рідкого ракетного палива типу «меланж», запаси якого залишилися на території України з радянських часів.

Як повідомляв УНІАН, Україна нині головує в ОБСЄ.