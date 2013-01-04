Кличко хоче, щоб Україна використала головування в ОБСЄ для повернення в Європу

Про це йдеться у коментарі В.Кличка для преси, розміщеному на офіційному сайті партії.

В.Кличко вважає, що лише ”від офіційного Києва залежить, щоб головування в ОБСЄ не стало для України формальністю”.

На його думку, для української влади цей період мав би стати важливим приводом продемонструвати повагу до фундаментальних прав людини і демократичних цінностей.

”Необхідно відмовитися від вибіркового правосуддя, від помсти і переслідувань опозиції, звільнити політв`язнів”, - вважає В.Кличко.

При цьому він наголосив, що також парламент, зокрема, опозиція повинні докласти зусиль для того, аби головування України було успішним.

”Київ визначив важливими напрямками цього року врегулювання тривалих конфліктів і боротьбу з торгівлею людьми. Щоб сприяти першому, потрібно нарощувати свій авторитет у регіоні, аби голос Києва було почуто при врегулюванні конфліктів”, - вважає він.

Лідер «УДАРу» вважає, що Україні слід посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов`язані із торгівлею людьми, і в цьому питанні потрібно шукати консенсусу у парламенті.

”Усе це додало б авторитету Україні в ОБСЄ і серйозно б сприяло її поверненню до Європи”, - підкреслив В.Кличко.

Як відомо, 1 січня 2013 року Україна розпочала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).