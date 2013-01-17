Мітинг біля лікарні Тимошенко розійшовся

Як передає кореспондент УНІАН, опівдні близько 100 осіб підійшли до лікарні, яка огороджена високим металевим парканом, і висловили своє ставлення до подій, що останніми днями відбуваються в клініці.

Активісти тримали в руках плакати з написами: «Надоело!», «Хватит!», «Юля - другим пациентам нужен покой!», «Не мешайте работать врачам!», «Больница для пациентов, а не депутатов!». Люди висловлювалися проти «політичних чвар» і обурювалися втручанням народних депутатів у роботу лікарні, вважаючи їх присутність порушенням закону.

Акція тривала близько 2 годин, і за даними міліції всього в акції взяло участь близько 300 осіб.

Активісти повідомили, що завтра вони проведуть свою акцію поблизу Апеляційного суду в Харкові, до продовжиться судове слухання справи Ю.Тимошенко.

В той же час, сьогодні, як і зазвичай протягом останніх місяців, біля лікарні чергувала невелика група прибічників Ю.Тимошенко.

За даними міліції, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Під час акції на територію лікарні заїхав і тривалий час стояв автобус із затемненими вікнами. Також у першій половині дня поблизу ЦКЛ перебував облаштований під громадську приймальню автомобіль народного депутата Арсена Авакова.