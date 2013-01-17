Аваков: До лікарні Тимошенко регіонали звозять людей і «Беркут»

Про це сьогодні у Харкові повідомив депутат фракції «Батьківщина» Арсен Аваков, поінформували УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

Окрім цього, за його словами, «регіонали» підвезли до лікарні вже близько 200 осіб, і продовжують зганяти людей. Працівники ДАІ надають їм повну підтримку.

«Зараз з боку похоронного бюро збирається натовп людей «свідомих харків'ян», як вони себе називають. Вони організовано підвозяться автобусами під управлінням Державтоінспекції. Наш черговий пост з активістами та депутатами на місці», - написав А.Аваков на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, члени Партії регіонів мають намір провести під стінами лікарні мітинг.

Він наголосив, що факти звезення людей до лікарні «Укрзалізниці» та дії міліції, які регулюють цей процес, зафіксовані на відео.

А.Аваков також зазначив, що жінки-народні депутати від «Батьківщини» Олександра Кужель, Людмила Денісова та Тетяна Слюз, які вчора приєдналися до акції громадянської непокори лідера опозиції, продовжують свій протест та наполягають на виконанні законних вимог лідера опозиції.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

Учора, 16 січня, народні депутати України від опозиції О.Кужель, Л.Денісова і Т.Слюз прибули до лікарні і заявили, що залишатимуться разом з Ю.Тимошенко, доки її вимоги не будуть задоволені.