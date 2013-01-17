На тернопільські довибори опозиція висунула єдиного кандидата

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спільної прес-конференції повідомили народні депутати від Тернополя, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Василь Деревляний, голова обласної організації партії УДАР Ігор Побер та екс-голова облорганізації ВО «Свобода» Олексій Кайда.

За їх даними, А.Артимович та І.Яворський уже написали відповідні заяви в ТВК.

«На рівні голів партій «Батьківщини», «Свободи» та «Удару» було домовлено, що місцеві проміжні вибори, в тому числі й до Тернопільської міськради в окрузі №27, слід проводити, виходячи з наступного принципу: якщо там раніше перемагав кандидат від «Свободи», значить у проміжних виборах братиме участь єдиний кандидат від опозиційних сил, який представлятиме «Свободу». Адже не час зараз опозиціонерам гратися в змагання між собою, коли Янукович нищить політв’язнів – Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, нищить мову, культуру українського народу. В таких форс-мажорних обставинах слід діяти злагоджено й консолідовано», – сказав В.Деревляний.

Він додав, що оскільки на даному окрузі у 2010-му переміг «свободівець» Михайло Головко, який склав повноваження депутата міськради, ставши нардепом, то і на проміжних виборах три опозиційних сили домовилися підтримувати кандидата від ВО «Свобода» М.Сиротюка.

«Мало хто вірив, що на парламентських виборах ми зуміємо домовитися про узгодження дій. Незважаючи на величезний скептицизм щодо цього з боку багатьох політиків, політологів, журналістів, нам вдалося домовитися. Так, у нас різняться ідеологічні принципи, з багатьох економічних і соціальних питань маємо розбіжності. Але тільки разом зможемо побороти режим Януковича. Це, звичайно, непросто, але і нам, і нашим партнерам вдається переступати через власні амбіції», – наголосив О.Кайда.

Екс-кандидат А.Артимович у відкритій заяві пояснив, що вирішив балотуватися, щоб у міській раді була представлена сила, «яка користується найбільшою довірою в області та місті».

При цьому він зазначив, що для нього не було самоціллю отримання депутатського мандату, а відтак для утримання єдності опозиційних сил він вирішив зняти свою кандидатуру на користь представника ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого 2013 року по виборчому округу №27 поводитимуть довибори до Тернопільської міської ради.

Перевибори зумовлені тим, що М.Головко, який у 2010 році став депутатом міської ради в даному окрузі як мажоритарник від ВО «Свобода», склав свої повноваження у зв’язку з обранням його народним депутатом України.

Станом на 14 січня на позачергові вибори у міську раду на виборчому окрузі №27 були зареєстровані 6 кандидатів.

На сьогодні, 17 січня окрім кандидата від ВО «Свобода» Михайла Сиротюка, мандат депутата міської ради на даному окрузі виборюватимуть Андрій Любецький («Інформаційна Україна»), Ігор Павловський (партія Наталії Королевської «Вперед») та Веніамін Прошкін (Комуністична партія).