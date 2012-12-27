Тернопільський губернатор готовий оголосити перевибори облради

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після того, як сьогодні вкотре не відбулася бюджетна сесія облради.

«Якщо депутатський корпус буде недієздатний і не зможе забезпечити прийняття рішень, то ми готові до всього. Якщо домовимось, то будемо працювати. Якщо не домовимось, то нам доведеться іти на позачергові вибори. В цьому нічого поганого не має. Буде розклад на користь «Батьківщини» чи «Фронту змін», ми будемо підтримувати ідейні пропозиції «Батьківщини» і «Фронту змін» в тій обласній раді, яка буде обрана. Будуть інші обрані, адже ще ж будуть мажоритарними, – значить будемо домовлятися, зустрічатися і діяти в інтересах людей», – повідомив В. Хоптян.

При цьому він зазначив, що для прийняття остаточного рішення він ще до Нового року планує зустрітися з керівниками партії на рівні керівництва держави.

Як приклад взаєморозуміння різних політичних сил він навів ситуацію в райрадах області.

«У нас в районах 7 голів райрад – представники Партії регіонів, 7 – представники партії «Батьківщина». Але всі вони знаходять спільну мову (з депутатами – УНІАН), домовляються і там сьогодні пройшли сесії і затвердили районні бюджети. Це нормальний цивілізований підхід», – наголосив В.Хоптян.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 році голова Тернопільської облдержадміністрації Юрій Чижмарь звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити обласну раду та провести дострокові вибори до Тернопільської облради через ігнорування рішення конференції блоку “Наша Україна”, прийняте у серпні 2007 року, щодо позбавлення повноважень 10 депутатів, які не ввійшли до складу фракції цього блоку, та введення нових депутатів, замість тих що вибули.

Верховна Рада призначила позачергові вибори у Тернопільську облраду, які відбулися 15 березня 2009 року. На них був обраний нинішній склад ради.

Сьогодні, 27 грудня, втретє не відбулася бюджетна сесія Тернопільської облради через відсутність кворуму. На сесію не приходить значна кількість депутатів ВО ”Свобода”, аргументуючи свою відсутність тим, що питання бюджету області на 2013 рік не отримало позитивних висновків жодної із профільних комісій. Сьогодні розпочалися, ініційовані ”Свободою”, громадські слухання з обговорення проекту бюджету області на 2013 рік, які мають продовжитися 2 січня 2013 року.

Водночас після першої спроби провести бюджетну сесію Тернопільської облради 25 грудня ВО «Свобода» розповсюдило заяву, в якій у зриві сесії звинуватило Партію регіонів та комуністів.

«Саме вони відповідальні за протизаконне, антиконституційне блокування питання поповнення депутатського складу Тернопільською обласною виборчою комісією, яка повністю підконтрольна провладним силам і очолювана представником комуністів Сергієм Іщенком», – йдеться в повідомленні.

У Тернопільській обласній раді досі не введено 16 нових депутатів, які б мали приступити до роботи замість тих, які після виборів до місцевих рад 2010 року стали депутатами інших рад. Переважно це депутати від ВО «Свобода».

Питання про введення нових депутатів щоразу фігурує першим у порядку денному всіх пленарних засідань, однак голова ТВК, який би мав надати повноваження новим депутатам, на сесії не з’являється.