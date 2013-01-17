Мельниченко каже, що не має стосунку до перевірки 5 каналу
Мельниченко каже, що не має жодного відношення до організації, за зверненням якої перевірятимуть “5 канал”.
Колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко запевняє, що він не має жодного відношення до ГО “Комітет підтримки Миколи Мельниченка”, який ініціював перед Національною радою з питань телебачення та радіомовлення перевірку “5 каналу”.
Про це УНІАН повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.
“М.Мельниченко не має жодного відношення до цієї громадської організації. Він має намір з’ясувати, хто і з яких підстав видавав реєстрацію цьому комітету, а також закликає засоби масової інформації, перш ніж давати інформацію з цього питання, перевірити її або у нього, або у його адвоката”, - сказав М.Неділько.
Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 16 січня ц. р. ухвалила рішення призначити позапланову перевірку діяльності “5 каналу”.
Рішення було прийнято з огляду на звернення громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», що надійшло до регулятора 26 листопада 2012 року. На думку заявника, в ефірі телерадіокомпанії мали місце передання каналу в суборенду та ретрансляція програм ТОВ ТРК «Медіа маркет» усупереч вимогам Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу». Такого висновку ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка» дійшло, здійснюючи у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм “5 каналу”.