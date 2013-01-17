Мельниченко каже, що не має стосунку до перевірки 5 каналу

Колишній майор Управління державної охорони Микола Мельниченко запевняє, що він не має жодного відношення до ГО “Комітет підтримки Миколи Мельниченка”, який ініціював перед Національною радою з питань телебачення та радіомовлення перевірку “5 каналу”.

Про це УНІАН повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

“М.Мельниченко не має жодного відношення до цієї громадської організації. Він має намір з’ясувати, хто і з яких підстав видавав реєстрацію цьому комітету, а також закликає засоби масової інформації, перш ніж давати інформацію з цього питання, перевірити її або у нього, або у його адвоката”, - сказав М.Неділько.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 16 січня ц. р. ухвалила рішення призначити позапланову перевірку діяльності “5 каналу”.

Рішення було прийнято з огляду на звернення громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», що надійшло до регулятора 26 листопада 2012 року. На думку заявника, в ефірі телерадіокомпанії мали місце передання каналу в суборенду та ретрансляція програм ТОВ ТРК «Медіа маркет» усупереч вимогам Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу». Такого висновку ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка» дійшло, здійснюючи у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм “5 каналу”.