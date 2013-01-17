Експерт назвав нового міністра оборони «чорною скринькою»
На думку експерта, наразі важко спрогнозувати діяльність Павла Лебедєва.
Експерт Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець вважає, що новий міністр оборони Павло Лебедєв залишається "темною конячкою".
Про це експерт заявив в ефірі ТВі.
"Новий міністр – це "чорна скринька". Поки півроку не попрацює, не відомо, в якому напрямі він діятиме, куди буде рухатися військо і як працюватиме його команда. Поки що трішки почекаймо. Бо призначення це неочікуване, тож наслідки теж можуть бути неочікуваними", – заявив Згурець.
Експерт зазначив, що в роботі міністра можуть бути і позитиви. При цьому він навів приклад екс-міністра Дмитра Саламатіна.
"Стосовно Саламатіна, колишнього міністра, так само було багато дивних речей. Але є і позитивна складова. Кількість відремонтованої техніки за минулий рік суттєво перевищує показники попередніх років. Це теж не можна не визнавати", – додав Згурець.