Експерт назвав нового міністра оборони «чорною скринькою»

Експерт Центру досліджень армії, конверсії та озброєння Сергій Згурець вважає, що новий міністр оборони Павло Лебедєв залишається "темною конячкою".

Про це експерт заявив в ефірі ТВі.

"Новий міністр – це "чорна скринька". Поки півроку не попрацює, не відомо, в якому напрямі він діятиме, куди буде рухатися військо і як працюватиме його команда. Поки що трішки почекаймо. Бо призначення це неочікуване, тож наслідки теж можуть бути неочікуваними", – заявив Згурець.

Експерт зазначив, що в роботі міністра можуть бути і позитиви. При цьому він навів приклад екс-міністра Дмитра Саламатіна.

"Стосовно Саламатіна, колишнього міністра, так само було багато дивних речей. Але є і позитивна складова. Кількість відремонтованої техніки за минулий рік суттєво перевищує показники попередніх років. Це теж не можна не визнавати", – додав Згурець.