Магера пояснює, що ЦВК не мала підстав не визнати Табалових

Про це повідомив заступник глави Центрвиборчкому Андрій Магера в ефірі 5 каналу, відповідаючи на запитання, наскільки легітимним є присутність Табалових у сесійному залі.

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"Центральна виборча комісія - це не той орган, який здійснює контроль за складенням присяги народними депутатами України", - відзначив він.

"І в цьому зв’язку ми змушені орієнтуватись на ту офіційну інформацію, яка надходить із надр Верховної Ради, з апарату. Свого часу ми здійснили запит в апарат Верховної Ради виходячи з тої ситуації яка в нас була, а саме неоднозначність: давали депутати Табалови присягу чи ні", - розповів чиновник.

"Отримали відповідь. До цієї відповіді були докладені усі, без винятку, копії присяг усіх 445 депутатів. Ми побачили підписи і одного, і іншого. Підстав не видавати посвідчення народного депутата у ЦВК не було. Тому ці особи набули повноважень, і є народними депутатами України", - резюмував Магера.

Як відомо, Табалови, які були обрані до парламенту за списком "Батькивщіни", відмовилися увійти до фракції ще до підсумків виборів.

Опозиція являє, що Табалових не можна вважати депутатами, так як вони не були в залі під час прийняття депутатами присяги.

Українська правда