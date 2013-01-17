Чоловік Тимошенко судитиметься у Чехії через прослуховування

Про це повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко.

Зокрема, сьогодні було подано скаргу за фактом прослуховування його телефонних розмов із дружиною Юлією Тимошенко. "Скарга подана до суду на невідомого зловмисника, бо поки що невідомо, хто записав розмову і хто розмістив її в Інтернеті. Справа розглядатиметься у празькому суді в установленому порядку", - цитує радіо "Свобода" слова адвоката Марини Махіткової.

Як відомо, напередодні Державна пенітенціарна служба України повідомила про завершення "службового розслідування" щодо поширення в Інтернеті сфальшованого запису розмови екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з її чоловіком Олександром.

Зокрема, під час перевірки було встановлено, "що співробітники пенітенціарної служби, зокрема, і ті, які перебувають у складі варти ЦКЛ "Укрзалізниці" м. Харкова, будь-яких пристроїв для здійснення аудіозапису на територію, що охороняється, не заносили, не приймали і не передавали, записи жодних розмов не здійснювали".