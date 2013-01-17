Лавринович думає, що київські вибори пройдуть за старим законом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямої лінії у виданні «Комсомольская правда в Украине».

«Щодо виборів мера Києва, то тут повноваження парламенту призначити дату позачергових виборів Київського міського голови, і питання про ухвалення нового або зміну чинного закону про вибори - це теж компетенція парламенту», - сказав О.Лавринович.

При цьому він відзначив, що в уряді ніхто не ініціював ні нового закону, ні змін чинного закону про вибори мера Києва.

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«Право законодавчої ініціативи уряду у даному напрямку ніким не готується до здійснення. Думаю, що, швидше за все, вибори пройдуть згідно із законом, який в Україні є, діє для всіх», - сказав О.Лавринович, кажучи про можливу дату проведення виборів мера Києва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

14 грудня фракція «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів в Києві у перший тиждень червня 2013 року.

Як повідомив лідер фракції Віталій Кличко, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. За словами В.Кличка, законопроектом пропонується «повернути повноваження меру, щоб він не був англійською королевою».

Він повідомив, що передбачено обирати мера Києва у два тури.