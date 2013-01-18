Захист Луценка готує ще одну скаргу до Європейського суду

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

“Ми зрозуміли, що не дочекаємось розгляду касації по першому вироку і тому готуємо й найближчим часом надішлемо відповідну скаргу до Європейського суду з прав людини”, - сказав він.

Адвокат зауважив, що так само досі сторона захисту не отримала відповіді від Київського апеляційного адміністративного суду, до якого адвокати зверталися у зв’язку з відмовою Окружного адміністративного суду Києва відкрити провадження щодо бездіяльності Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ, який вже понад півроку з невідомих причин не призначає дату розгляду касаційної скарги на перший вирок екс-міністру.

На цю тему: Юрію Луценку повинні виплатити 15 тисяч євро компенсації

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

18 грудня 2012 року Окружний адмінсуд Києва відмовився відкрити провадження за скаргою О.Баганця на бездіяльність Вищого спецсуду, який зволікає з призначенням дати розгляду касаційної скарги на вирок Ю.Луценку у справі про перевищення службових повноважень.