Тюремники обіцяють доставити Луценка в клініку у понеділок

У Державній пенітенціарній службі України обіцяють 21 січня доставити екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з колонії на операцію у київську клініку.

Про це УНІАН повідомив речник голови ДПтСУ Ігор Андрушко.

“Перешкод ніяких немає, і 21 січня він буде доставлений в клініку на підготовку (до операції). В усякому разі, ніякої команди про щось інше наразі немає”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі ДПтС поінформували, що 16 січня керівництвом Менської виправної колонії (№91) було ознайомлено Ю.Луценка (під підпис) в присутності його захисника Ірини Луценко з листом від Київської універсальної медичної клініки «Оберіг» про готовність цього закладу прийняти Ю.Луценка 21 січня.

З боку пенітенціарної служби будуть вжиті відповідні заходи для етапування Ю.Луценка до медзакладу, запевнили у прес-службі.

Ю.Луценку мають зробити операцію з видалення поліпів в кишківнику.