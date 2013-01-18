Яценюк: Генпрокурор відряджає заступника вивчити ситуацію в лікарні Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат України Арсеній Яценюк після зустрічі з В.Пшонкою.

“Я передав звернення щодо тієї ситуації, яка відбулась в Харкові. Генеральний прокурор відряджає заступника генерального прокурора України до Харківської області з метою з’ясування всіх матеріалів справи і, в тому числі, розгляду питання, яке порушила Юлія Володимирівна Тимошенко в своєму листі щодо умов її утримання”, - сказав А.Яценюк.

На тему: Пшонка заявив, що Тимошенко замовила вбивство Щербаня

Також він зазначив, що очікує реакції Генеральної прокуратури на подане звернення щодо судді, який виніс неправомірне рішення про заборону жінкам — народним депутатам знаходитися в лікарні, де лікується Ю.Тимошенко.

За словами А.Яценюка, народні депутати ініціюють розгляд профільним парламентським комітетом питання про законність дій правоохоронців, які силоміць видалили з лікарні трьох жінок – народних депутатів. (Сьогодні рані вранці трьох народних депутатів-жінок, які з 16 січня перебували в лікарні з Ю.Тимошенко, правоохоронці силоміць винесли з приміщення. В ДПтС заявили, що правоохоронці діяли за рішенням Дзержинського райсуду Харкова – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 8 січня 2013 року Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовляється повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.