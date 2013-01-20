Опозиція завтра відправить молодь пікетувати Банкову
12:31, 20 січня 2013Політика
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У понеділок, 21 січня, о 12.00, біля Адміністрації Президента України представники ряду молодіжних організацій проведуть акцію «Геть політичних збоченців!».
Завтра молоді опозиціонери підуть виганяти «політичних збоченців»
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», молодь має намір оголосити Президенту Віктору Януковичу свої вимоги щодо виконання умов проголошеної екс-прем’єром Юлією Тимошенко акції непокори, негайного припинення політичних репресій, фальсифікації нових кримінальних справ, а також звільнення Ю.Тимошенко, Юрія Луценка та інших політичних в’язнів.
В акції братимуть участь ВМГО «Батьківщина молода», ВГО «Молодий Народний Рух», молодіжне крило «Фронту змін», інші громадські організації, студенти та молодь Києва.
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