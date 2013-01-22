Ківалов готує реформу Євросуду і конфлікту інтересів не вбачає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Страсбурзі українським журналістам, коментуючи заяву професора Нідерландського інституту з прав людини Університету Утрехта Антуана Безе про неприпустимість того, щоб така доповідь готувалася людиною, визнаною Європейським судом порушником прав людини в Україні.

Професор зробив такий висновок на підставі рішення суду в справі «Волков проти України», в якому визнано неправомірним звільнення Олександра Волкова з посади судді Верховного суду України.

«Ми говоримо про реформування Європейського суду з прав людини, це не стосується України, це стосується всіх 47 країн. І що стосується Волкова, там процедурні питання, це ніяк не стосується конфлікту інтересів, це стосується розгляду приватного питання, воно не пов'язане ніяк», - сказав С.Ківалов.

Він також зазначив, що його доповідь одержала підтримку президента Європейського суду з прав людини.

«Є звернення президента Європейського суду з прав людини, ось воно у мене є, всім делегатам розіслали, щоб підтримали мою доповідь. За всю історію існування суду, в усякому разі так сказали, ніколи ще президент Європейського суду не звертався до делегацій, щоб підтримали цю доповідь», - сказав С.Ківалов.

Доповідь С.Ківалова ПАРЄ розгляне у вівторок, 22 січня.