Файне радіо наразилося на позапланову перевірку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Як зазначають в повідомленні, 16 січня на адресу радіостанції «FM Галичина» надійшов офіційний лист від ДПС щодо позапланової перевірки радіостанції з питань дотримання вимог податкового законодавства. При цьому, за словами керівництва радіостанції, податкова без жодної потреби вимагає надати усі документи щодо діяльності «FM Галичина» за останні два роки. Окрім того, воно пов’язує таку позапланову перевірку з упередженим ставленням через принциповий україномовний формат мовлення «FM Галичина».

Керівництво радіостанції звернулося до голови Комітету ВР з питань свободи слова з проханням розібратися у цій ситуації та посприяти її вирішенню, зазначили в прес-службі.

В свою чергу М.Томенко поінформував, що він звернувся до керівництва Державної податкової служби з проханням пояснити потребу невідкладної перевірки радіостанції «FM Галичина».

За його словами, у разі необхідності Комітет ВР з питань свободи слова та інформації розгляне дане питання на своєму засіданні з метою не допустити перешкоджання журналістській діяльності в Україні.

У свою чергу прес-служба Державної податкової служби у Львівській області на своєму офіційному сайті розмістила заяву, згідно з якою, позапланова перевірка «Телерадіокомпанії Галичина» буде проведена у зв'язку з необхідністю з'ясувати дотримання вимог податкового законодавства у взаєморозрахунках з одним із контрагентів.

Зокрема, ДПС Львова просить надати документи про нарахування податків і зборів.

«Отже, вимоги податківців носять суто правовий характер, а не є спробою витіснити підприємство з ринку, як про це повідомили засоби масової інформації Львівської області», - сказано в розміщеній на сайті заяві.