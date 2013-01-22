Яценюк проситиме ЄС, щоб опозиція представляла Україну на саміті

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк повідомив учора журналістам перед зустріччю з послами країн ЄС в Україні.

“Я буду пропонувати нашим європейським друзям, щоб перед самітом Україна-ЄС обов’язково лідери європейських держав зустрілися з українською опозицією для того, щоб почути нашу позицію, і для того, щоб допомогти Україні дійсно стати європейською країною, і для того, щоб припинилися політичні переслідування”, - сказав А.Яценюк, зауваживши важливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас він наголосив, що без вирішення внутрішньополітичних проблем, в першу чергу, питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, такий шлях неможливий.

“Тому нинішня наша зустріч спрямована не лише на нову форму співпраці з ЄС, а на те, щоб ЄС усвідомив, що Україна представлена як українською владою, так і українською опозицією. І ми сподіваємося, що перед самітом Україна-ЄС українська опозиція отримає можливість висловитися і отримає можливість бути почутою”, - сказав А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, саміт Україна-ЄС запланований на 25 лютого у Брюсселі.