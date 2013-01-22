Власенко хоче, щоб ГПУ і ДПтСУ показали відео з непритомною Тимошенко

Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».

«У нас Генеральна прокуратура і Пенітенціарна служба якось вибірково публікує відео, а я би попросив цих хлопців, і я отримаю дозвіл Юлії Тимошенко, опублікувати відео, яке вони знімали в цей же день, це відео записане в 16:30 ( відео де Тимошенко вручають повідомлення про підозру у вбивстві Щербаня), а я попрошу опублікувати відео, яке вони зняли з 12:00 до 12:30. Це відео, коли я зайшов до приміщення де знаходилася Юлія Володимирівна, і ще раз підкреслю, що я в перший момент подумав, що вона померла: людина лежала, смертельно бліда не реагуючи ні на які звернення», – заявив Власенко.