Власенко хоче, щоб ГПУ і ДПтСУ показали відео з непритомною Тимошенко
07:18, 22 січня 2013Політика
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Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко буде просити Генпрокуратуру і Пенітенціарну службу оприлюднити відео з непритомною Юлією Тимошенко.
Сергій Власенко каже, що тюремники вибірково оприлюднюють відео
Про таке він заявив в ефірі «5 каналу».
«У нас Генеральна прокуратура і Пенітенціарна служба якось вибірково публікує відео, а я би попросив цих хлопців, і я отримаю дозвіл Юлії Тимошенко, опублікувати відео, яке вони знімали в цей же день, це відео записане в 16:30 ( відео де Тимошенко вручають повідомлення про підозру у вбивстві Щербаня), а я попрошу опублікувати відео, яке вони зняли з 12:00 до 12:30. Це відео, коли я зайшов до приміщення де знаходилася Юлія Володимирівна, і ще раз підкреслю, що я в перший момент подумав, що вона померла: людина лежала, смертельно бліда не реагуючи ні на які звернення», – заявив Власенко.
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