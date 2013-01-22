Карасьов: Ні в який Митний союз Янукович не піде

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політичний експерт, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Якщо говорити про перспективи лютневого саміту «Україна-ЄС», то він відбудеться. Але він, очевидно, відбудеться не в добрій атмосфері. Зрозуміло, що ніхто не мав надію на те, що в лютому місяці на цьому саміті ми підпишемо угоду асоціацію і зону вільної торгівлі, але на цьому саміті атмосфера буде не такою, на яку ми сподівалися, на яку сподівалися європейці», – заявив Карасьов.

«Друга частина цього питання – ні в який Митний союз Янукович не піде. Тому що всі розуміють, що це така геополітична бульбашка, про це навіть Лукашенко вже говорить, і це очевидно українській владі», – зауважив він.

«Але все ж таки це буде невеличкий крок вперед, з точки зору довгострокових інтересів України, але зрозуміло, що ситуація довкола Тимошенко не буде сприяти тому, що з дуже великою радістю на цей саміт приїдуть керівники ЄС», – додав експерт.