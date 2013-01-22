Кіпр не хоче пускати німецьких аудиторів в свою банківську систему

Про це заявив у вівторок кіпрської газеті "Філелефтерос" офіційний представник уряду острівної держави Стефанос Стефану.

Так він відреагував на публікації німецької преси, згідно з якими, умовою допомоги від ЄС Кіпру може бути висунутий аудит фінансової сфери німецькими фахівцями, пише РІА "Новости".

"Питання про те, щоб одна держава контролювала іншу, не стоїть. ЄС має конкретні процедури з питань, які стосуються відмивання незаконно нажитих коштів", - сказав представник кіпрського уряду.

Раніше на цьому тижні представники ЄС дали зрозуміти, що надання фінансової підтримки Кіпру може бути відкладене до березня, що вимагатиме від уряду екстраординарних зусиль з недопущення дефолту.

Однією з перешкод в очах німецьких політиків і громадської думки є чутки про те, що Кіпр нібито заплющує очі на походження коштів, що приходять в місцеву фінансову систему, у тому числі і з колишнього СРСР.

Кіпр веде переговори з "трійкою" міжнародних кредиторів (ЄС, ЄЦБ і МВФ) про надання кредитів в обмін на скорочення дефіциту і реформи.