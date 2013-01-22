ЗМІ: Янукович у Давосі проігнорує традиційний ланч Пінчука
Вперше за останні 3 роки президент Віктор Янукович не відвідає у Давосі Український ланч, організований Фондом Віктора Пінчука та групою EastOne.
Про це повідомляють джерела Української правди.
Янукович відвідував ланчі, будучи кандидатом в президенти, а потім ще двічі, будучи вже президентом.
Між тим Янукович на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зустрінеться з виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом та проведе ряд двосторонніх зустрічей.
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Ланч цього року буде присвячений темі "Україна: Схід чи Захід - хибна дилема?"
Водночас, цього року серед ключових спікерів Українського ланчу-конференції Фонда Пінчука: віце-прем'єр Юрій Бойко, міністр закордонних справ Леонід Кожара, від опозиції - лідер партії "Батьківщина", Арсеній Яценюк та лідер партії "УДАР" Віталій Кличко, йдеться у прес-релізі фонду.
В списку почесних гостей заходу, які долучаться до дискусії, будуть голова правління Сбербанку Росії Герман Греф і депутат Петро Порошенко.