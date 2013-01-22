ЗМІ: Янукович у Давосі проігнорує традиційний ланч Пінчука

Про це повідомляють джерела Української правди.

Янукович відвідував ланчі, будучи кандидатом в президенти, а потім ще двічі, будучи вже президентом.

Між тим Янукович на Всесвітньому економічному форумі у Давосі зустрінеться з виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом та проведе ряд двосторонніх зустрічей.

На тему: Янукович летить у Давос

Ланч цього року буде присвячений темі "Україна: Схід чи Захід - хибна дилема?"

Водночас, цього року серед ключових спікерів Українського ланчу-конференції Фонда Пінчука: віце-прем'єр Юрій Бойко, міністр закордонних справ Леонід Кожара, від опозиції - лідер партії "Батьківщина", Арсеній Яценюк та лідер партії "УДАР" Віталій Кличко, йдеться у прес-релізі фонду.

В списку почесних гостей заходу, які долучаться до дискусії, будуть голова правління Сбербанку Росії Герман Греф і депутат Петро Порошенко.