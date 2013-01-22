Голова КВУ: об’єднання опозиції – красива, утопічна ідея

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав голова правління КВУ Олександр Черненко, коментуючи сьогоднішнє звернення лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко до опозиційних партій, в якому вона вкотре закликає їх об’єднатися.

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На думку О.Черненка, єдина опозиційна партія могла б прийти до влади в Україні.

«Але це ідеальна схема», - сказав він, додавши що на сьогодні така схема є нереальною.

Голова КВУ зазначив, що на сьогодні може йтися лише про максимальну координацію дій опозиційних партій та висунення єдиних кандидатів на посади мера Києва та Президента України.

«Тут не йдеться про об’єднання. Це дуже красива, але утопічна ідея», - переконаний О.Черненко.

Крім того, на його думку, така заява Ю.Тимошенко є швидше піар-ходом, ніж «речі, пов’язані з реальністю».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своєму зверненні до українців та соратників Ю.Тимошенко наголосила, що головним завданням на наступний рік є поглиблення єдності та створення стійкої, добре скоординованої опозиційної коаліції у складі «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

«Ідеальний варіант – продовження об‘єднавчих процесів опозиційних сил, створення єдиної партії…», - підкреслила Ю.Тимошенко.