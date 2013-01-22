Власенко обриває дзвінок у лікарні Тимошенко – ДПтС каже: вона не хоче бачити

Захисника, народного депутата Сергія Власенка не пускають до його підзахисної, екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це з харківської лікарні «Укрзалізниці» повідомляє народний депутат Олег Медуниця.

За його словами, зранку група народних депутатів від "Батьківщини", зокрема сам О.Медуниця, Валерій Головко, Арсен Аваков, Володимир Шульга зустрілися з головним лікарем та домовились про відвідування Ю.Тимошенко її захисником С.Власенком о 12:00.

"Власенко прийшов, але його не пускають, і жодних адекватний пояснень адвокату ніхто не дає. Головний лікар порадив нам домовитись з працівниками пенітенціарної служби та міліції", - заявив О.Медуниця.

Сам С.Власенко додав, що зараз стоїть перед дверима відділення, де знаходиться Ю.Тимошенко, і дзвонить у двері, але ніхто не відчиняє.

За його словами, бійці "Беркуту" поки що мовчки за всім спостерігають.

«При цьому весь цей час мене знімають на відео якісь незрозумілі люди», - сказав він.

При цьому С.Власенко повідомив, що побачення з Ю.Тимошенко мало відбутися з 12.00 до 13.30.

Водночас прес-служба Державної пенітенціарної служби заявила, що Ю.Тимошенко відмовляється зустрічатися з С.Власенком.

«Захисник С.Власенко прибув до ЦКЛ «Укрзалізниці», пройшов на територію блоку, де перебуває засуджена Ю.Тимошенко, і зараз знаходиться у кімнаті для побачень, де чекає на свою підзахисну.

Засуджена продовжує відмовлятися від зустрічі з С.Власенком, незважаючи на те, що співробітники пенітенціарної служби вже декілька разів поспіль намагаються вмовити Ю.Тимошенко зустрітися із захисником», - сказано у повідомленні.