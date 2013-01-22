Тимошенко скаржиться на біль у серці - донька підозрює щось нечисте

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.Тимошенко сказала сьогодні під час прес-конференції у Києві.

“Мені стало відомо від мами, що ще місяць тому вона скаржилася на біль у серці”, - сказала Є.Тимошенко.

При цьому, зауважила вона, такий біль відчувають також сусідка її матері по палаті, а також медичні працівники лікарні. “Усі ті, хто знаходилися в палаті люди, після 6-ї години вечора спостерігали підвищення серцебиття і тиску. Це стосується не тільки мами, але й її сусідки та медперсоналу”, - сказала Є.Тимошенко.

За її словами, одна медпрацівниця - жінка похилого віку - відмовилася працювати далі у тій палаті.

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“Ми думаємо, що відбувається якийсь вплив на цю палату зі стіни, де стоять ліжка, де сплять мама та її сусідка”, - сказала Є.Тимошенко.

Водночас не змогла уточнити, що це за вплив, додавши, що саме цим і зумовлена вимога захисту Ю.Тимошенко, аби в неї був дозиметр.