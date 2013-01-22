Лутковська після відмови Тимошенко думає, що її намагаються втягнути у політичні ігри

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Лутковська заявила сьогодні на брифінгу в Києві, розповідаючи про результати її вчорашнього відвідання харківської лікарні, де утримується Ю.Тимошенко, щоб перевірити умови тримання після останніх гучних заяв політиків щодо погіршення стану здоров’я колишньої прем’єрки.

При цьому Омбудсмен нагадала, що, вступаючи на посаду, вона запевнила, що і вона сама, і інституція, яку вона очолює, завжди буде поза політикою.

“Мені важко сказати, в зв’язку з чим Юлія Володимирівна відмовилась від зустрічі, але думаю, якби не було бажання втягувати Уповноваженого у політичну площину, зустріч відбулася б”, - сказала В.Лутковська.

За її словами, “зрозуміло, що відмова від зустрічі з Уповноваженим - це право особи, а не обов’язок, але це не знімає з Уповноваженого приїхати і пересвідчитись в умовах тримання”.

За словами Омбудсмена, під час зустрічі з головним лікарем харківської лікарні, де знаходиться Ю.Тимошенко, її було детально поінформовано про умови тримання та лікування Ю.Тимошенко, зокрема, як зазначила В.Лутковська, головний лікар повідомив її, що позавчора о 7.30 медперсоналом було надано пацієнтці знеболювальне і транквілізатор, які надаються будь-якій людині в разі її перевтомлення.

Як підкреслила В.Лутковська, ці ліки не є новими для Ю.Тимошенко, і їхнє використання було узгоджене раніше з німецькими лікарями клініки “Шаріте”.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня В.Лутковська здійснила візит без попередження до Центральної клінічної лікарні Харкова. Візит став реакцією Уповноваженого з прав людини на численні резонансні повідомленнями в ЗМІ, пов’язані з перебуванням Ю.Тимошенко у ЦКЛ "Укрзалізниці".

У рамках візиту відбулася зустріч В.Лутковської з головним лікарем ЦКЛ "Укрзалізниці", із захисником Ю.Тимошенко – Євгенією Тимошенко, а також з народним депутатом Арсеном Аваковим. Станом на 14:00 В.Лутковська ознайомилася з умовами перебування та лікування Ю.Тимошенко, оглянула всі приміщення блоку, в якому вона перебуває на лікуванні, також омбудсмен ознайомилася зі службовою документацією, яка стосується умов перебування.

Крім того, В.Лутковська поспілкувалася з керівництвом Качанівської виправної колонії № 54, медперсоналом і персоналом ДПтС, який здійснює охорону. У рамках візиту також передбачені зустрічі з керівництвом Управління ДПтс в Харківській області та іншими органами і посадовими особами з метою ознайомлення з відповідною службовою документацією.

Водночас Ю.Тимошенко не погодилася зустрітися з В.Лутковською.