24 січня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ-2013: ПРОГНОЗ»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Аналіз та прогноз розвитку основних експортно-орієнтованих галузей української економіки.

2. Аналіз світової економічної ситуації.

3. В якому обсязі Україні необхідні зовнішні запозичення в 2013 році?

4. Скільки буде коштувати долар? Чи зможе Нацбанк забезпечити стабільність національної валюти?

5. ЄС, Росія, Китай, США ... хто дасть в борг Україні?

Учасники круглого столу:

1. Наталя Агафонова, народний депутат України, партія «УДАР»

2. Андрій Пишний, народний депутат України, ГО «Батьківщина»

3. Ерік Найман, керуючий партнер ІК «Капітал Таймс»

4. Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера

5. Ігор Уманський, екс-в.о. міністра фінансів України

6. Народний депутат України, Партія регіонів

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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