Тимошенко каже, що біля неї встановлюють додаткові броньовані двері
19:11, 22 січня 2013Політика
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Екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє про посилення заходів охорони у харківській клініці, де вона перебуває на лікуванні.
Юлія Тимошенко повідомила, що тюремники встановлюють нові додаткові броньовані двері біля неї
Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у зверненні екс-прем'єра у зв'язку з висуненням їй обвинувачень у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.
"Зараз, коли я пишу це звернення, тюремники встановлюють нові додаткові броньовані двері біля мене. Навіщо мене так охороняють сотні спецназівців в камуфляжі з автоматами?! Так само загратовують сьогодні в Україні свободу громадян, свободу слова, свободу зібрань, справедливість, право жити. Але куди б сьогодні Янукович не прилаштовував автомати, вони стріляють смертельними чергами в нього самого", - написала Ю.Тимошенко.
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