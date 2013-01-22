Тимошенко каже, що біля неї встановлюють додаткові броньовані двері

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у зверненні екс-прем'єра у зв'язку з висуненням їй обвинувачень у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

"Зараз, коли я пишу це звернення, тюремники встановлюють нові додаткові броньовані двері біля мене. Навіщо мене так охороняють сотні спецназівців в камуфляжі з автоматами?! Так само загратовують сьогодні в Україні свободу громадян, свободу слова, свободу зібрань, справедливість, право жити. Але куди б сьогодні Янукович не прилаштовував автомати, вони стріляють смертельними чергами в нього самого", - написала Ю.Тимошенко.