Опозиціонери розповіли уповноваженому Ради Європи про тортури Тимошенко

Про це повідомив заступник керівника української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв за підсумками зустрічі з Комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Мужніксом.

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», за словами С.Соболєва, на зустрічі представники української опозиції від парламентських фракцій "Батьківщина" та "Удар" розповіли про суттєве погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Україні як щодо пересічних громадян, так і опозиції.

С.Соболєв зазначив, що українські парламентарі повідомили, зокрема, про події останніх днів - знущання та тортури над Юлією Тимошенко та жінками-депутатами, які долучилися до акції громадянської непокори.

Зокрема, депутати звернули увагу уповноваженого Ради Європи з прав людини на те, що Юлія Тимошенко не може користуватись правом на телефонні розмови з близькими та з адвокатами, про щоденне відеоспостереження та про розміщення відео з її камери в Інтернеті.

Також опозиціонери розповіли про критичний стан здоров’я Юрія Луценка та про спроби фізичного знищення лідерів української опозиції.

Окрім того, за словами С.Соболєва, уповноваженого ПАРЄ поінформували про останню кримінальну справу щодо Юлії Тимошенко та на основі фактів вказали на заангажованість, політичну вмотивованість та пряму зацікавленість в цій справі Генпрокурора Пшонки та його заступника Кузьміна, а також тих фінансових кланів, які після смерті Євгена Щербаня отримали всю його власність.

Під час зустрічі також піднімались питання порушення прав на мирні збори та свободу волевиявлення, винесення несправедливих судових вироків.

Також уповноваженому ПАРЄ з прав людини було передано аналіз ситуації з погіршенням свобода слова в Україні.