Опозиція шукає шляхи знешкодження кнопкодавів

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», О.Тягнибок вважає, що відновлення практики встановлення у Верховній Раді на столах реєстрації народних депутатів пультів для електронної реєстрації з одночасним розблокуванням робочого місця останніх у сесійній залі дозволить унеможливити систематичне порушення норм Конституції та Регламенту ВР щодо персонального голосування. У разі відсутності народного депутата під час реєстрації робоче місце такого парламентарія буде заблоковано, що зробить неможливим голосування з його місця інших депутатів.

О.Тягнибок зазначає, що подібна практика існувала у Верховній Раді до 2000 року. Її відновлення не потребує жодних фінансових чи технічних затрат. Для відновлення роботи цієї системи не потрібна навіть згода депутатів-«кнопкодавів», а виключно політична воля і рішення голови Верховної Ради, йдеться у листі.

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Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Тетяна Слюз (фракція “Батьківщина”) внесла на розгляд Верховної Ради України проект Закону “Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо порядку реєстрації, розміщення та голосування народних депутатів)”.

Даним законопроектом, текст якого розміщено на офіційному сайті ВР, передбачається, що фото- й відеоматеріали, здійснені народними депутатами або представниками засобів масової інформації під час голосування в сесійній залі, можуть бути використані як докази порушення порядку особистого голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України."

Крім того, в законопроекті передбачено, що “в залі засідань Верховної Ради може бути не більше чотириста п’ятдесяти робочих місць для голосування народних депутатів, у тому числі три робочих місця в президії Верховної Ради. У випадку обрання менш як чотириста п’ятдесят народних депутатів, робочі місця необраних народних депутатів розміщуються в перших рядах центральних секторів залу засідань Верховної Ради”. Відповідно до законопроекту, електронна система для голосування на таких робочих місцях блокується та опломбовується.

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В законопроекті передбачено, що відкрите голосування здійснюється кожним народним депутатом особисто, виключно зі свого робочого місця. В ньому також зазначається, що перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація народних депутатів особисто на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом в журналі реєстрації народних депутатів на період кожної сесії.