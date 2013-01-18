В опозиції розраховують на підтримку мажоритарників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив народний депутат з фракції “Батьківщина” Павло Петренко.

“Зараз Верховна Рада інша. Вона має представників, які обиралися по мажоритарним округам. І ми хочемо побачити, яким чином проголосують мажоритарники, які обіцяли своїм виборцям брати участь в роботі Верховної Ради”, - сказав П.Петренко.

За його словами, ухвалення відповідного законопроекту стане тестом для народних депутатів, оскільки навіть представники більшості говорять про неприпустимість неперсонального голосування.

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П.Петренко нагадав, що вже є прецедентне рішення Європейського суду з прав людини стосовно нелегітимного рішення українського парламенту “у справі судді Волкова”. “Я не хотів би, щоб продовжувалася практика, аби питання про голосування по будь-яким важливим законам виносилися на розсуд Європейського суду”, - сказав він.

Водночас П.Петренко запевнив, що опозиція продовжуватиме контролювати дотримання депутатами від Партії регіонів процедури голосування.

“Ми будемо продовжувати практику для того, щоб не допускати неперсональне голосування... Я думаю, що всі дійдуть до того, що почнуть голосувати самі за себе”, - сказав П.Петренко.

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Як повідомляв УНІАН, народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України».

Законопроектом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Криму та місцевих рад.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.