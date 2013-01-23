Лазаренко звинувачує Пшонку у злочині

Колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко вкотре заявляє про свою непричетність до вбивства у 1996 році у Донецькому аеропорту народного депутата України Євгена Щербаня, і зазначає, що «ця справа відносно мене сфальсифікована для використання у політичних цілях».

Про це йдеться в заяві П.Лазаренка, переданій УНІАН його адвокатом Мариною Долгополою.

Як зазначається в заяві, «я, Лазаренко Павло Іванович, неодноразово та послідовно заявляв про те, що я категорично не маю відношення до вбивства у 1996 році у Донецькому аеропорту народного депутата України Є.Щербаня. Цю справу безпідставно та протиправно «повісив» на мене у 2000 році тодішній генпрокурор Михайло Потебенько, користуючись моєю відсутністю на батьківщині і неможливістю повноцінно захиститись від цього політично мотивованого наклепу».

«Сьогодні я змушений вкотре заявити – я не маю жодного відношення до вищезазначеного злочину. Я достовірно знаю, що ця справа відносно мене сфальсифікована для використання у політичних цілях», - наголошує П.Лазаренко.

Він також підкреслює, що «публічні заяви керівництва Генеральної прокуратури України відносно мене з приводу кримінальної справи щодо вбивства Є.Щербаня грубо порушують конституційну норму щодо презумпції невинуватості особи. Крім того, дії, а саме висловлювання генпрокурора Віктора Пшонки В. від 18 січня 2013 року та аналогічні висловлювання заступника генерального прокурора Рената Кузьміна від 21 січня 2013 р. «містять ознаки кримінального злочину, передбаченого пунктом 2 ст. 387 Кримінального кодексу України щодо недопустимості розголошення даних досудового слідства суддями, прокурорами, слідчими тощо», зазначає екс-прем’єр.

«Є очевидним, що після таких заяв високопосадовців ГПУ, неможливо розраховувати на неупереджений розгляд цієї справи в українському суді», - вважає П.Лазаренко.

Як повідомляв УНІАН, В.Пшонка 18 січня заявив, що Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем’єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.

“Я хочу сказати, що завершено розслідування кримінальної справи по вбивству народного депутата Щербаня. Ті, хто скоїв цей злочин, відбувають довічне покарання, але є і були замовники цього тяжкого злочину. Слідство Генеральної прокуратури України в рамках нового Кримінального процесуального кодексу закінчило кримінальну справу, де висунуло підозру Тимошенко в організації вбивства. Зібрані матеріали досудового слідства, що свідчать про те, що Тимошенко дійсно замовила це вбивство разом з Лазаренком”, - заявив В.Пшонка.

Ю.Тимошенко, яка перебуває в харківській лікарні «Укрзалізниці», вручили підозру про скоєння цього злочину.

В.Пшонка також повідомив, що висунута екс-прем’єр-міністру підозра, згідно з Кримінальним кодексом, передбачає покарання до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

П.Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

1 листопада 2012 року завершився термін його ув'язнення у США. 24 жовтня 2012 р. адвокат М.Долгопола заявила, що її клієнт повернеться до України, однак конкретні терміни прогнозувати вона не береться.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде арештований, як тільки опиниться на території України.

8 листопада 2012 р. М.Долгопола повідомила, що екс-прем’єр-міністр України П.Лазаренко подав клопотання до Імміграційного суду міста Сан-Франциско про надання йому тимчасового статусу на право перебування на території США.

Вона зазначила, що на даний час П.Лазаренко перебуває у державному закладі, який використовується імміграційною службою США для утримання осіб, стосовно яких вирішуються питання щодо права перебування на території цієї країни.