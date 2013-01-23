Майже 90% українців хочуть, щоб кнопкодавів позбавляли мандатів (опитування)

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Центром Разумкова і Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ідею позбавлення мандата народних депутатів, які голосують чужими картками під час голосування у Верховній Раді, підтримують 87,6% опитаних.

В той же час, є і противники цієї ідеї. Серед опитаних таких виявилося 7,1%. При цьому, не визначилися – 5,3% опитаних.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з "Демініціативами" з 21 по 24 грудня 2012 року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України».

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.