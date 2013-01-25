Королевська показала одразу три дипломи (документи)

Так виглядає диплом Королевської / Фото: прес-служби

Прес-служба надала документи у відповідь на запит інформаційного агентства УНІАН.

Зокрема, надано копію диплому, що свідчить, що у 1997 році Н.Королевська закінчила Східноукраїнський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері” та здобула кваліфікацію менеджера. На копії диплому зазначається, що це дублікат і його датовано 8 січня 2013 року.

Крім того, прес-служба Мінсоцполітики надала копію диплому спеціаліста про перепідготовку. Згідно з цим дипломом, Н.Королевська у 2002 році закінчила факультет післядипломної освіти “Донецької державної академії управління” за спеціальністю “Менеджмент організацій” із присвоєнням кваліфікації “менеджер-економіст”.

Також прес-службою надано копію диплому кандидата наук Н.Королевської, виданого Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.

Зокрема, Н.Королевської присуджено науковий ступень кандидата економічних наук зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами” (за видами економічної діяльності). Цей диплом датовано 31 травня 2011 року.

Слід зазначити, що раніше УНІАН звертався до Міністерства освіти і науки, молоді і спорту та Національного агентства України з питань державної служби з проханням перевірити наявність диплому про вищу освіту Н.Королевської, але у встановлений законом термін УНІАН таку інформацію не отримав.

Як повідомлялося, народний депутат України Геннадій Москаль заявив, що Н.Королевська втратила свій диплом у день, коли було потрібно подавати документи до Кабміну.

Сьогодні, 25 січня, журналісти в черговий раз запитали Н.Королевську, чи знайшла вона загублений диплом про вищу освіту. Представник прес-служби міністра заявив, що журналісти можуть направити до прес-служби запит і одержати копію відновленого диплома про вищу освіту Н.Королевської.

Сама міністр соціальної політики повідомила, що в студентські роки одночасно вчилася і працювала. “Це, я вважаю, кращі роки, однак і найважчі роки. Я завжди дуже пам'ятаю свої роки студентства, тому що я у той час і вчилася, і працювала одночасно. І ті діти, які можуть здобувати сьогодні освіту, вони повинні, в першу чергу, використовувати цей час, тому що, я упевнена, в майбутньому немає нічого ціннішого, ніж якісна освіта”, - сказала Н.Королевська.