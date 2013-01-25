Кириленко просить Азарова знайти тих, хто викреслив Бандеру і Шухевича з ЗНО

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко звернувся до прем’єр-міністра Миколи Азарова з проханням встановити осіб, які змінили програму зовнішнього незалежного оцінювання з історії.

Про це йдеться у відповідному депутатському зверненні, повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!».

Зокрема, як зазначив В.Кириленко, наказом від 6 листопада 2012 року № 1252 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту затвердило нову програму ЗНО з історії України та доручило Українському центру оцінювання якості освіти забезпечити відповідність тестових завдань для випускників шкіл цій новій програмі.

«Зміни, які було внесено, обурили українську громадськість та наукову спільноту. Зокрема, з програми було вилучено такі знакові історичні постаті, як Дмитро Донцов, Степан Бандера, Роман Шухевич, Юрій Тютюнник», - наголосив В.Кириленко.

Таким чином, підкреслив він, у 2013 році знання про політичних і військових діячів, які відіграли вагому роль у боротьбі українського народу за незалежність, тепер не будуть необхідні випускникам шкіл для успішного складання тестів, натомість вони повинні поглиблено вивчати діяльність та життєвий шлях персоналій, які боролися з національним визвольним рухом та були причетні до злочинів проти українського народу.

На переконання депутата, такий підхід спотворює історичну правду про Україну та суперечить Державному стандарту базової та повної середньої освіти.

З огляду на це, на підставі Закону України «Про статус народного депутата» В.Кириленко просить М.Азарова офіційно повідомити, на підставі яких рішень, висновків чи рекомендацій наукових установ, колективів чи окремих науковців було внесено зміни до програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, та вжити заходів для приведення зазначеної програми у відповідність до Державного стандарту базової та повної середньої освіти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту підтвердило, що імена С.Бандери і Р.Шухевича відсутні в переліку персоналій у програмі тестів ЗНО-2013 з історії України.

При цьому у міністерстві заявили, що в торішніх тестових завданнях імена вищевказаних політичних діячів також були відсутні.