Політолог: справою Тимошенко Янукович дає сигнал усім олігархам

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог заявив на прес-конференції в Києві.

«Політичний сезон в Україні розпочався не з нової сесії парламенту, а з оприлюднення нової справи Тимошенко, щоб нагадати елітам про походження їх фінансів», - сказав В.Карасьов, відзначивши, що таким чином влада має намір деполітизувати українську олігархію - «поки не донецьку, хоча, чого на світі не буває, до 2015 року, може, і донецьку».

Таким чином, додав В.Карасьов, намітилося зачищення шляху для глави держави Віктора Януковича до президентських виборів.

Політолог також висловив думку про те, що до кінця поточного року українська влада планує завершити справу Ю.Тимошенко, оформити відносини з Євросоюзом, деполітизувати олігархів, щоб вони займалися економікою, зокрема, частина їх доходів йшла до бюджету, взяти під контроль суспільство фіскальними, але не поліцейськими, як у минулі роки, заходами.

Тобто йдеться про зміни, щоб країна перетворилася на єдиний банк, причому приватний, де громадяни - це клієнти, відзначив В.Карасьов, підкресливши, що також триватиме «робота» з опозицією, а саме - особливо буйних опозиціонерів триматимуть під контролем, інкримінуючи кримінальні або адміністративні справи для того, щоб понизити «градус опозиційності» і не допустити об'єднання опозиції.