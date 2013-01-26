Речник Ющенка: «рейдерське захоплення» «Нашої «України» не вдалося

Як сказала вона у коментарі УНІАН, сьогодні під головуванням В.Ющенка відбулося розширене засідання президії політради партії, на якому ухвалено рішення провести чергову політраду 9 лютого у готелі «Київ». «Сьогодні тут зібралися майже 50 членів політради. Жодної охорони, про яку розповідали прихильники Сергія Бондарчука, що намагалися зірвати засідання, не було», - зауважила вона.

Як наголосила І.Ванникова, «рейдерське захоплення партії тими невеликими силами, які зібралися на Спаській, не вдалося. Грубе порушення статуту партії не може забезпечити такі сумнівні перемоги, так само, як і авторитет Сергія Бондарчука у партії. Його роль у виборах-2012 полягала у спостереженні за цим процесом. Жодного кроку, спрямованого на покращенння результату партії на виборах, Сергій не зробив, тому що це неможливо зробити, знаходячись за кордоном протягом двох місяців. Про жодне фінансування партії Сергій також говорити не може, бо не вклав жодної копійки у розвиток «Нашої України».

«Смішно дивитися, - заявила І.Ванникова, - як людина, недосвідчена у політиці, намагається заробити собі бали на нищенні політичного проекту, організованого Віктором Ющенком, який уособлює кращий період розвитку України як демократичної європейської та економічно успішної держави. Це навіть не карлики, що стоять на плечах гігантів, бо спроба залізти на ці плечі знову виявилася невдалою. Не можна вкрасти ідеї, дух та історію партії, в яку вписані зовсім інші імена».

«Якщо, за оцінкою Бондарчука, партія зруйнована, то причинами її нинішнього непростого стану є не Ірина Ванникова, як про це сьогодні говорив невідомий мені дрібний працівник апарату на зарплаті у Бондарчука, а люди, які отримували від партії все для власної політичної кар’єри, увінчаної зіркою Героя Україні. Однак не були готові докласти жодних зусиль для перемоги цієї партії. Партія проживе без Сергія Бондарчука, але що він значитиме у політиці без цієї партії», - наголосила речник В.Ющенка.