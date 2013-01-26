Суд закрив справи проти ключового свідка в справі Щербаня

Печерський суд закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кириченка і зняв арешт з його майна. Сталося це незабаром після того, як у справі про вбивство донецького бізнесмена Євгена Щербаня з'явилися його свідчення про близькі відносини, в яких нібито були Юлія Тимошенко з Павлом Лазаренком.

Нагадаємо, Петро Кириченко виступив ключовим свідком на стороні обвинувачення Павла Лазаренка в американському суді. Даний вибір дарував Кириченку свободу під дахом програми захисту свідків, однак на його майно в Україні був накладений арешт, повідомляє ZN.UA.

До останнього часу в Україні проти Петра Кириченка були відкриті дві кримінальні справи і одна проти його дружини Ізабелли. Під арештом знаходилися чотири об'єкти нерухомості - три квартири і одне офісне приміщення. На депозиті ГПУ була сума в 1,5 млн доларів, власником якої також був Кириченко.

У вересні 2011 р. Ізабелла Кириченко, ставши жертвою маклерів-шахраїв, прибуває в Київ з метою продати квартири, з яких нібито знято арешт.

У результаті дружина Кириченко, яка перенесла онкологічну операцію, була затримана і три місяці провела в СІЗО, а згодом - місяць під домашнім арештом. Як повідомляє джерело у прокуратурі, за часом це збіглося з появою в матеріалах слідства свідчень Петра Кириченка про близькі відносини Юлії Тимошенко з Павлом Лазаренком.

"Улітку цього року в Америку злітав перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Чи зустрічався він з Петром Кириченком? Чи брав участь у слідстві, в двох допитах Кириченка, проведених по супутниковому зв'язку, встановленому між ГПУ та консульством України в Сан-Франциско? Про це історія офіційно умовчує. Не умовчує вона про інше — слідство розжилося новими показаннями, що прив'язують Тимошенко до схеми Лазаренко—Мільченко—Кушнір—Болотських—смерть Щербаня", - пише Юлія Мостова.

А от Петро Кириченко розправив плечі. По-перше, постановою Печерського суду, 22 серпня 2012 р., було скасовано постанову слідчого з особливо важливих справ ГПУ про порушення кримінальної справи проти Ізабелли Кириченко. Її перестали підозрювати в "спробі давання хабара співробітникам ГПУ для зняття арешту з нерухомого майна з метою його подальшого продажу".

По-друге, Петро Кириченко проходив обвинувачуваним у справі Павла Лазаренка. В 1995—1996 рр. було порушено кримінальні справи за статтями: 91-ша, частина 5 — заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб; і 206-та частина 1 — незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї.

Претензії до Кириченка цього літа було виділено в окрему справу й 27 вересня 2012 р. постановою Печерського районного суду м. Києва кримінальну справу проти П.Кириченка було закрито "у зв'язку із закінченням строку давності". Петра Кириченка Печерський суд звільнив від кримінальної відповідальності. Арешт трьох квартир, що належать Петру Кириченку, на цей час знято. Гроші, що були на рахунках ГПУ, — повернуто.