У прокуратурі кажуть, що мають живих свідків у справі Щербаня

Про це повідомив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись в ефірі "Шустер Live", пише Українська правда.

"Я не розголошу таємницю слідства, якщо скажу, що свідчення свідків є. І навіть не одного. Живих свідків", - зазначив він.

"В тих доказах, які ми зібрали, в першу чергу зацікавлена ​​і сама Тимошенко, і захист Тимошенко, щоб ці докази в якнайшвидшому часі потрапили в суд", - заявив представник ГПУ.

Як відомо, 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня.

Екс-прем'єру Тимошенко вручено повідомлення з підозрою її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Щербаня з корисливих мотивів.