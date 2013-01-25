У прокуратурі кажуть, що мають живих свідків у справі Щербаня
У справі про замовлення вбивства депутата Євгена Щербаня є свідчення ряду свідків.
Про це повідомив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись в ефірі "Шустер Live", пише Українська правда.
"Я не розголошу таємницю слідства, якщо скажу, що свідчення свідків є. І навіть не одного. Живих свідків", - зазначив він.
"В тих доказах, які ми зібрали, в першу чергу зацікавлена і сама Тимошенко, і захист Тимошенко, щоб ці докази в якнайшвидшому часі потрапили в суд", - заявив представник ГПУ.
Як відомо, 18 січня генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня.
Екс-прем'єру Тимошенко вручено повідомлення з підозрою її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Щербаня з корисливих мотивів.