«Батьківщина»: Справи Щербаня просто фізично не існує

Про це йдеться в заяві партії «Батьківщина», переданій УНІАН.

«Минуло майже два тижні з того часу, як генпрокурор Віктор Пшонка оголосив про завершення слідства у справі та вручення підозри про скоєння злочину Ю.Тимошенко. Однак за цей час захисники і лідер опозиції так і не змогли отримати матеріали справи, попри те, що Ю.Тимошенко подала вже 2 відповідні запити, а захисники Сергій Власенко і Олександр Плахотнюк – 3, і сьогодні такі запити будуть подані знову», - йдеться в заяві.

«Зі злитого в пресу «витягу з підозри» ми розуміємо, що справи немає. Не може бути кримінальної справи, якщо звинувачення містять лише одну конкретну дату - дату вбивства Євгена Щербаня – та жодного конкретного свідчення жодного конкретного свідка подій», - наголосили в «Батьківщині».

«А зволікання прокуратури з видачею матеріалів справи захисникам лише укріплює нас у тій думці, що «справи Щербаня» просто фізично не існує», - переконані в опозиції.

«Генеральна прокуратура зайшла настільки далеко у сліпому виконанні команд Януковича, що уже забуває підкріплювати свої голослівні заяви про порушення кримінальних справ проти Ю.Тимошенко власне кримінальними справами», - заявили в «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, 29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та С.Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко на підставі фальсифікованих доказів висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко не надходило.

«Зокрема, клопотання про отримання матеріалів кримінальної справи надійшло до нас лише сьогодні. Воно буде розглянуто у встановлений законом строк, а матеріали відповідно будуть надані захисту», - сказав він.