У ПР вирішили, що хакерські смс на зрив зборів відправляла сама опозиція

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Олійник сказав в інтерв’ю журналістам.

Він наголосив: “Я вважаю, що це недолуга провокація самих опозиціонерів”. За його словами, у нього є інформація з приводу того, чому з’явилися смс-повідомлення. В.Олійник сказав, що представникам опозиції треба було пояснити, чому може не вистачати депутатів для проведення зборів. Він зазначив, що опозиціонери затягли із проведенням зборів до 10.40 у зв’язку з тим, що не вистачало депутатів для їх проведення.

“Перша заявка була в 9-й годині, що депутатів не вистачає. Дотягли до 10.40 і в залі, як мені казали журналісти, була критична маса приблизно 150, а де інші? На Мальдівах”, - зазначив В.Олійник.

Як відомо, вчора, 30 січня, на брифінгу заступник голови партії “Батьківщина” Олександр Турчинов повідомив, що збори опозиційних депутатів відбудуться о 10 годині. Згідно з інформацією на сайті парламенту, збори призначались на 9 годину. Розпочалися вони із запізненням, оскільки опозиція пояснювала, що в сесійній залі відсутній звук і справді, коли розпочав збори заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський, близько 5 хвилин він говорив без мікрофона, оскільки був відсутній звук, і лише потім мікрофон було увімкнено.

Сьогодні у прес-службі «Батьківщини» заявили, що телефонні хакери намагалися зірвати збори опозиційних депутатів. «Збори депутатів від опозиції намагалися зірвати невідомі особі, які вночі обдзвонили депутатів з повідомленням про те, що захід нібито відміняється», - зазначається у повідомленні. Деякі опозиційні депутати отримали смс-повідомлення такого ж змісту з невідомого номера російською мовою.