ГПУ з радістю віддасть адвокатам Тимошенко матеріали справи Щербаня

У Генеральній прокуратурі України запевняють, що слідчі готові надати матеріали кримінального провадження про вбивство народного депутата України Євгена Щербаня для ознайомлення захисту екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щойно її захисники з'являться на запрошення слідчого.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У відомстві зазначають, що заяви адвоката Олександра Плахотнюка про нібито ненадання Генеральною прокуратурою України йому вказаних матеріалів упродовж 11 днів не тільки не відповідають дійсності, а й свідчать про бажання останнього ввести в оману, як засоби масової інформації, так і громадськість.

Як інформують в ГПУ, відповідну заяву О.Плахотнюка, яка надійшла до відомства 29 січня 2013 р., негайно розглянуто, та у встановлені законом строки йому направлено відповідь про можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня, і підозрюваними в організації цього злочину є Ю.Тимошенко і екс-прем'єр Павло Лазаренко.

29 січня захисники екс-прем’єр-міністра України О.Плахотнюк та Сергій Власенко заявили, що досі не отримали доступу до матеріалів справи, за якою Ю.Тимошенко висунуто обвинувачення у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Є.Щербаня.

Того ж дня начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив, що до сьогодні жодного клопотання від адвокатів Ю.Тимошенко не надходило.

«Зокрема, клопотання про отримання матеріалів кримінальної справи надійшло до нас лише сьогодні. Воно буде розглянуто у встановлений законом строк, а матеріали відповідно будуть надані захисту», - сказав він.

Сьогодні О.Плахотнюк заявив, що Ю.Тимошенко ще 24 січня письмово попросила Генеральну прокуратуру надати їй для ознайомлення матеріали справи про вбивство Є.Щербаня, однак не отримала відповіді на своє прохання.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд оголосив вирок у кримінальній справі, що містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі було визнано 8 чоловік. Троє з них засуджені до довічного ув’язнення, решта - до позбавлення волі на строк від 11,5 до 15 років.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник цих вбивств.