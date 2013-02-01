"Свобода" вважає угоду з Shell фарсом

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат від ВО «Свобода», керівник Харківської облорганізації партії Ігор Швайка.

«Із приводу цього ми плануємо проведення міжрайонних та міжобласних громадських слухань. Орієнтовне місце проведення – Ізюм, орієнтовна дата – 16 лютого. Щоб це був Балаклійський, Барвінківський, Ізюмський райони і сусідні - Олександрійський, Краматорський, Дружківський райони Донецької області. Це саме ті райони, які потрапляють на територію Юзівської площі», - сказав І.Швайка.

Він зауважив, що громадські слухання проводитимуться для того, щоб інформувати людей про небезпеку, яку може становити для навколишнього середовища видобуток газу шляхом гідророзриву.

«Наше сьогоднішнє завдання – апелювати до громадськості. Наше сьогоднішнє завдання – інформувати громаду, тому що ця банальна необізнаність є інструментом у руках Партії регіонів. Сьогодні той самий Янукович і Азаров, які півтора роки тому в Харкові підписали зрадницькі «Харківські угоди», вони трохи не виступають захисником національних інтересів від Російської Федерації. Ну абсурдна ситуація!», - наголосив І.Швайка.

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Депутат також зазначив, що у понеділок, 4 лютого, звернеться з позовом до Харківського окружного адміністративного суду, і вимагатиме скасування рішення Харківської облради про погодження проекту угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Після цього, за словами І.Швайки, буде підготовлений позов про скасування підписаної у Давосі угоди про розподіл продукції.

«Наступним кроком буде подача позову про скасування отої фарсом підписаної в Давосі угоди про розподіл продукції між Shell, урядом України і «Надра Юзівська», яка сьогодні не має права так укладатися. Ми виступаємо послідовно за розвиток альтернативних джерел енергопостачання, але робити це на шкоду людям, робити це без екологічних експертиз, ми вважаємо неприпустимим», - наголосив І.Швайка.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення угод про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

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17 січня 2013 року Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Одразу після сесії ВО «Свобода» заявила, що оскаржить це рішення Харківської обласної ради. І.Швайка, зокрема, акцентував, що видобуток компанією Shell газу з ущільнених порід піщанику методом гідророзриву з використанням хімічних речовин може призвести до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Депутат наголосив, що така технологія, як правило, призводить до вилучення великих земельних площ із ризиком незворотної втрати родючих ґрунтів, до вилучення значних об`ємів води (від 5 до 20 тис. кубометрів на одну свердловину), до забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних джерел.

Крім того, за словами І.Швайки, розробка свердловин альтернативного газу може призвести до деформацій поверхні, підвищення сейсмострушуваності (так звані техногенні землетруси), винищення рідкісних видів флори і фауни.

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24 січня 2013 року в Давосі (Швейцарія) в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях.