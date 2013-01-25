FT: Угода України з Shell послаблює газовий зашморг Росії

"Показова угода України із сланцевого газу, підписана з Royal Dutch Shell в Давосі, показує, наскільки колишня радянська республіка прагне вийти із залежності від імпортованого російського палива", - пишуть Роман Олеарчик і Ніл Баклі в своїй статті в Financial Times.

InoPressa зауважує, що "Газпром" у деякому сенсі сам накликав на себе такі зміни. З 2006 року він двічі припиняв поставки газу в Україну в ході суперечок про ціни і неоплачені рахунки. Він підвищив ціни на газ до більш ніж 500 доларів за тисячу кубометрів до того, як Київ у 2010 році домігся знижки на 100 доларів в обмін на продовження російської оренди Севастополя ", - відзначає видання.

Торік імпорт російського газу в Україну впав на 25 %, пишуть журналісти. Великий металургійний комплекс країни та електричні генератори дозволили скоротити потребу в ньому, перейшовши з газу на вугілля, зазначає газета. "Представник" Газпрому "Сергій Купріянов підтвердив, що Україна вже імпортує менше передбаченого контрактом обсягу газу, але загадково обмовився про те, що "Газпром" не вимагає штрафних санкцій, "тому що ми повинні ставити досяжні цілі", - пишуть журналісти.

"В України є потенційно достатні запаси газу, щоб у майбутньому скоротити імпорт до мінімуму. За деякими оцінками, їй належать треті по величині запаси сланцевого газу, і вона дає надії найбільшим міжнародним енергокомпаніям в тому, що країна повторить північноамериканський бум", - повідомляє видання .

"Газпром" вже був змушений знизити ціни в рамках своїх довготривалих контрактів з деякими великими західноєвропейськими покупцями, на тлі того, як ціни на газ різко впали завдяки потоку дешевого зрідженого газу в Європу з інших джерел. Єврокомісія також проводить проти нього антитрестове розслідування", - нагадують автори статті." Велика енергетична незалежність могла б також потенційно допомогти Києву зійти з політичної орбіти Москви, оскільки газ є головним важелем впливу Росії ", - вважає видання.